O Leixões derrotou o Benfica por 3-2, numa partida da oitava jornada da segunda fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Depois de um nulo ao fim da primeira parte, os Bebés do Mar abriram o marcador depois do guarda-redes Kokubo ter carregado Isnaba na área. O mesmo Isnaba converteu o penálti e assinou o 1-0. Seis minutos após o 1-0, aos 59, os encarnados conseguiram igualar a contenda por João Resende.

Rúben Candal recolocou o Leixões na frente aos 82 minutos, mas as águias ainda tiveram forças para igualar novamente o jogo por David Barrero. O final de loucos prosseguiu com Valdir a dar o triunfo aos matosinhenses com um golaço aos 90+3.



Por sua vez, o Estoril aproveitou a derrota do Benfica alargou a vantagem no topo da classificação. Os canarinhos receberam e bateram o Sp. Braga por 3-0 e chegaram aos 18 pontos, mais sete que o segundo classificado.

Classificação da segunda fase de apuramento campeão:



1.º ESTORIL, 18 pontos

2.º BENFICA, 11 pontos

3.º LEIXÕES, 12 PONTOS

4.º PORTIMONENSE, 10 pontos (menos um jogo)

5.º RIO AVE, 8 pontos (menos um jogo)

6.º Sp. Braga, 7 pontos