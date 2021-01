O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira o Marítimo, em Machico, por 3-1, em jogo da quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Rodrigo Gomes, jogador de 17 anos já chamado e utilizado por Carlos Carvalhal na equipa principal em 2020/2021, foi o protagonista do triunfo, ao bisar, com golos aos 20 e aos 50 minutos. O Marítimo ainda reduziu num golaço de Francisco França (78m), mas Luis Asué (84m) fixou o triunfo minhoto em solo madeirense.

Com este triunfo, o Sp. Braga continua a ver a liderança do Estoril de perto. Os arsenalistas têm 19 pontos e menos um jogo que a equipa da linha, que lidera com 22 pontos.

No outro jogo do dia, que encerrou a quarta jornada, houve empate a uma bola no Belenenses SAD-Leixões. A jornada tinha sido aberta com o triunfo do Estoril ante o Famalicão, por 3-0, na quinta-feira.