O Famalicão venceu na visita ao Leixões por 2-1, ao passo que o Vizela foi vencer o Rio Ave por 1-0, nos jogos que abriram a 10.ª de 14 jornadas da fase regular da Liga Revelação, na Zona Norte.

No Estádio do Mar, Pablo (9m) e Amarildo (11m) adiantaram os famalicenses no marcador, tendo Isnaba Graça reduzido ao minuto 50, já na segunda parte.

Já o Vizela venceu o Rio Ave num jogo realizado no Estádio Cidade de Lordelo, em Paredes, com um golo de Ventura, apontado aos oito minutos.

No sábado, o Académica-Sp. Braga encerra uma jornada na qual folga o V. Guimarães.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sp. Braga, 19 pontos (menos um jogo)

2.º: Rio Ave, 17

3.º: Famalicão, 13

4.º: Leixões, 13 (menos um jogo)

5.º: V. Guimarães, 11 (menos um jogo)

6.º: Vizela, 8 (menos um jogo)

7.º: Académica, 1 (menos um jogo)