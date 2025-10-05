O Benfica consolidou a liderança isolada na Liga Revelação, ao bater o Sporting por 1-0, no Estádio Aurélio Pereira, em jogo antecipado da 12.ª jornada da 1.ª fase da Série B.

O dérbi deste domingo contou com a presença especial de Rui Borges nas bancadas.

O encontro começou com um ritmo relativamente lento, com ambas as equipas a analisarem cuidadosamente o adversário e a procurarem espaços para criar perigo. Apesar de algumas oportunidades, nenhuma representou grande ameaça, e os guarda-redes apenas foram chamados a intervir em ocasiões isoladas. Assim, a primeira parte terminou sem golos e com poucas ocasiões de real perigo junto das balizas.

O marcador foi inaugurado apenas na segunda parte. Aos 75 minutos, na sequência de um pontapé de canto, o Benfica marcou, por Tomás Soares, que tinha saltado do banco aos 68.

Apesar da reação do Sporting, não houve tempo para alterar o resultado, garantindo-se assim a vitória encarnada no dérbi de sub-23.

O Benfica lidera a tabela classificativa da Série B, enquanto o Sporting ocupa a quarta posição.

