Na última jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, Benfica e Sporting tiveram sortes diferentes nesta quarta-feira.

As águias empataram com o Vizela (1-1), no Seixal. Brandão, dos vizelenses, marcou primeiro e depois Jelani Trevisan restabeleceu a igualdade.

Por outro lado, o Sporting derrotou o Estrela da Amadora por 2-1, em Alcochete, com golos de Diogo Cardoso e Paulo Iago, enquanto Afonso Carvalho apontou o golo de honra.

Com estes resultados, o Benfica fechou a prova no terceiro posto, com 22 pontos. Já o Sporting ficou com 17 pontos, sétimo lugar, em igualdade pontual com o Estrela da Amadora.

Famalicão e Torreense vão disputar o título esta quarta-feira na derradeira jornada, pelas 18 horas. Torreense tem 29 pontos e Famalicão 26.