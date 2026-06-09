Sub-23
Há 1h e 33min
Sub-23: Moreirense entra na Liga Revelação e já tem treinador
Henrique Abreu, até agora analista da equipa principal, vai liderar a nova equipa dos «cónegos»
GP
Henrique Abreu, até agora analista da equipa principal, vai liderar a nova equipa dos «cónegos»
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O Moreirense confirmou esta terça-feira a criação de uma equipa de sub-23, que passará a competir na Liga Revelação a partir da próxima temporada.
A novidade foi anunciada pelo clube de Moreira de Cónegos através das redes sociais e representa mais um passo no crescimento da estrutura de formação dos cónegos, que passam a contar com equipas em todos os escalões entre os sub-7 e os sub-23.
Para comandar o novo projeto, a escolha recaiu sobre Henrique Abreu. Com apenas 28 anos, o técnico assume o desafio de orientar a primeira equipa sub-23 da história do clube.
Henrique Abreu estava ligado ao Moreirense há cinco temporadas, tendo desempenhado, nas duas últimas, funções de analista da equipa principal.
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