O Moreirense confirmou esta terça-feira a criação de uma equipa de sub-23, que passará a competir na Liga Revelação a partir da próxima temporada.

A novidade foi anunciada pelo clube de Moreira de Cónegos através das redes sociais e representa mais um passo no crescimento da estrutura de formação dos cónegos, que passam a contar com equipas em todos os escalões entre os sub-7 e os sub-23.

Para comandar o novo projeto, a escolha recaiu sobre Henrique Abreu. Com apenas 28 anos, o técnico assume o desafio de orientar a primeira equipa sub-23 da história do clube.

Henrique Abreu estava ligado ao Moreirense há cinco temporadas, tendo desempenhado, nas duas últimas, funções de analista da equipa principal.