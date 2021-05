O Sporting de Braga qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça Revelação, após afastar o Benfica, no desempate por grandes penalidades, na segunda mão da meia-final da prova.

Depois do 1-1 na primeira mão, o resultado voltou a verificar-se ao final dos 90 minutos regulamentares. Eduardo Ribeiro, ao minuto 43, deu vantagem aos minhotos na primeira parte.

A equipa comandada por Artur Jorge teve praticamente o apuramento no bolso, mas David Barrero forçou o prolongamento, apontando o 1-1 de livre direto já no oitavo minuto de compensação (90+8’).

Com o 1-1 a subsistir no prolongamento, o jogo foi decidido nos penáltis, com o Sp. Braga a levar a melhor no Benfica Campus (1-3).

Na final, agendada para a próxima terça-feira, em Leiria, os arsenalistas defrontam o Estoril.