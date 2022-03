A equipa de sub-23 do Estoril-Praia sagrou-se bicampeã da Liga Revelação no «sofá» depois do Portimonense ter perdido com o Rio Ave esta quarta-feira por 2-3.

Os canarinhos já tinham vantagem sobre o Benfica e Leixões e, agora, com a derrota dos algarvios, garantiu desde já, a duas jornadas do fim, a renovação do título.

Com um total de dezoito pontos em oito jogos, apenas com duas rondas por disputar, os canarinhos, com a última vitória sobre o Sp. Braga (3-0), passaram a somar mais seis pontos do que o Leixões, com vantagem no confronto direto, mais sete do que o Benfica e Rio Ave, e ainda amais oito do que o Portimonense.

Desta forma, o Estoril garante o segundo título consecutivo nesta competição, depois do Desportivo de Aves ter vencido a primeira edição em 2018/20.