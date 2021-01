O Rio Ave venceu este sábado o Benfica por 3-1, no Seixal, em jogo da quarta jornada da segunda fase da Liga Revelação, no grupo de apuramento para a Taça Revelação.

A equipa de Vila do Conde chegou à vantagem por Hugo Pinho, aos oito minutos. Nuno Barbosa dobrou a diferença aos 36 minutos e, já na segunda parte, João Teixeira assinou o 0-3 no marcador, ao minuto 66. O Benfica reduziu por David Barrero, aos 83 minutos.

O Benfica, que tinha três empates nesta fase, continua sem vencer e somou a primeira derrota no grupo. O Rio Ave venceu pela primeira vez na segunda fase, ficando agora a um ponto do trio da frente.

No outro jogo do grupo, este sábado, houve empate a três golos no Cova da Piedade-Académica.

A jornada fica completa só a 18 de março, com o Portimonense-Boavista.

Só os dois primeiros classificados ao fim das 14 jornadas garantem acesso à Taça Revelação.