O Sporting de Braga emitiu um comunicado, esta terça-feira, a denunciar alegadas agressões de um dirigente do Leixões, no encontro desta tarde da 6.ª jornada da Série A da Liga Revelação, que terminou empatado (2-2).

Segundo os minhotos, Pedro Campos Ribeiro, diretor-executivo do Leixões, invadiu o relvado após o apito final e «injuriou gravemente» o vice-presidente e administrador da SAD bracarense, Hugo Vieira, que estava na bancada.

Ainda de acordo com o comunicado do Sp. Braga, existiram ameaças físicas e, depois de o dirigente dos minhotos ter solicitado aos delegados da Federação Portuguesa de Futebol que incluíssem o incidente no relatório do jogo, terão existido confrontos.

«Foi nesse momento que elementos do Leixões, acompanhados por Pedro Campos Ribeiro, aproximaram-se de Hugo Vieira, provocando confrontos físicos com o vice-presidente do Sp. Braga», lê-se no comunicado dos arsenalistas.

O Sp. Braga refere que chamou de imediato a PSP ao local e, «face à gravidade dos acontecimentos», foi formalizada uma queixa-crime.

Recorde-se que o encontro terminou empatado a dois golos, com o Sp. Braga a marcar 2-2 já aos 90+10m.

O Maisfutebol contactou o Leixões e ainda aguarda mais esclarecimentos.

O comunicado do Sp. Braga na íntegra:

«Serve o presente comunicado oficial do SC Braga para dar conta de uma situação ocorrida no final do encontro referente à 6 jornada da Liga Revelação, entre o SC Braga e o Leixões.

1. No final do encontro entre as duas equipas, um indivíduo afecto ao staff do Leixões, identificado como Pedro Campos Ribeiro, invadiu o terreno de jogo após o apito final e de, seguida, injuriou gravemente o Vice-Presidente do SC Braga e Administrador da SAD, Hugo Vieira, que se encontrava numa zona de bancada. Além das injúrias verbais, o já referido dirigente do Leixões, fez ameaças físicas, de forma veemente e visível para qualquer espectador presente;

2. De forma a que este comportamento despropositado e anti-desportivo não passasse em claro, Hugo Vieira deslocou-se à zona afecta aos delegados da Federação Portuguesa de Futebol, dando conta do sucedido e solicitando que os actos atrás descritos fossem colocados em relatório formal, para efeitos disciplinares;

3. Foi nesse momento que elementos do Leixões, acompanhados por Pedro Campos Ribeiro, aproximaram-se de Hugo Vieira, provocando confrontos físicos com o vice-presidente do SC Braga;

4. Face à gravidade dos acontecimentos, o SC Braga chamou de imediato a PSP ao local, de forma a que Hugo Vieira pudesse formalizar uma queixa crime contra os visados.»

