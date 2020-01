O Benfica perdeu esta terça-feira no Seixal, ante o Marítimo, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga Revelação.

Golos de Aires e Xico, respetivamente aos 36 e aos 80 minutos, permitiram à equipa orientada por José Jacinto somar os três pontos ante o líder da classificação, que tem o primeiro lugar em risco, à mercê do Rio Ave.

Em caso de vitória ainda esta terça-feira, ante o Leixões, a equipa de Vila do Conde iguala os 57 pontos do Benfica, mas passa para a liderança, uma vez que tem vantagem no confronto direto com os encarnados: venceu por 1-0 em casa e por 3-2 fora, nesta fase regular.

Já esta manhã, o campeão Desportivo das Aves venceu o Cova da Piedade, por 4-3.

RESULTADOS – 27.ª JORNADA

Cova da Piedade-Desp. Aves, 3-4

Benfica-Marítimo, 0-2

Belenenses SAD-Portimonense (15h00)

Feirense-Portimonense (15h00)

V. Guimarães-V. Setúbal (15h00)

Académica-Sp. Braga (15h00)

Leixões-Rio Ave (15h00, jogo da 12.ª jornada, trocado de volta com a 27.ª)

4.ª feira, 22 janeiro

Estoril-Sporting (11h45)