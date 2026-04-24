Num dérbi já sem hipótese de título na Liga Revelação, o Sporting recebeu e venceu o Benfica em Alcochete, por 2-1, num jogo que teve uma primeira parte melhor do que a segunda, com os três golos a surgirem antes do intervalo, no duelo da 13.ª e penúltima jornada da fase de campeão.

Logo aos cinco minutos, um autogolo de Guilherme Gaspar, após cruzamento de Rayhan Momade na esquerda, valeu vantagem ao Sporting.

Porém, o Benfica conseguiu empatar aos 21 minutos, por Diogo Rocha, que na sequência de um canto do lado direito viu o guarda-redes Tiago Leitão fazer uma defesa, mas marcou na recarga, de cabeça.

No entanto, quatro minutos bastaram para o Sporting voltar a marcar e não mais deixar fugir a vantagem. Após uma grande combinação com Délcio Aurélio, Momade cruzou rasteiro do lado esquerdo e Diogo Martins rematou de primeira para o fundo da baliza.

Na segunda parte, entre várias alterações nas duas equipas, o Benfica bem tentou o empate, mas não conseguiu. O Sporting, também embora sem claras ocasiões de golo, espreitou alguma oportunidade para o 3-1 que não surgiu, mas os três pontos ficaram em Alcochete.

Os leões somam apenas a segunda vitória em 13 jornadas nesta fase de apuramento de campeão, mas continuam no oitavo e último lugar, agora com oito pontos. O Benfica mantém-se com 18, no quarto lugar, ficando matematicamente sem hipóteses de chegar ao terceiro.

Nos outros jogos da jornada, que foram disputados na terça-feira, o líder Ac. Viseu venceu por 2-0 na visita ao Sp. Braga, o Famalicão venceu na receção ao Torreense por 2-1 e o Leixões recebeu e bateu o Santa Clara por 3-1.

A última jornada, na terça-feira, vai decidir o campeão: Ac. Viseu ou Famalicão. O Ac. Viseu recebe o Leixões e o Famalicão visita o Benfica. Santa Clara-Sporting e Torreense-Sp. Braga são os outros jogos.

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Académico de Viseu, 31 pontos

2.º: Famalicão, 28

3.º: Torreense, 23

4.º: Benfica, 18

5.º: Sp. Braga, 16

6.º: Leixões, 13

7.º: Santa Clara, 11

8.º: Sporting, 8