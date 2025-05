O Benfica colocou-se em boa posição para conquistar a Taça Revelação, ao vencer o Torreense em casa, na primeira mão da final, por 2-0.

Os dois golos da partida foram apontados ainda na primeira parte, dominada pelas águias. Logo aos seis minutos, Olívio Tomé aproveitou a confusão na área e abriu o marcador numa jogada de insistência. Já aos 37, Jelani Trevisan aumentou a vantagem dos encarnados, após uma defesa incompleta de Silas Bjerre.

Ainda antes do intervalo, Gonçalo Moreira falhou a oportunidade de marcar o 3-0, ao desperdiçar um penálti (41m).

No segundo tempo, o Torreense, campeão do escalão sub-23, aproximou-se da baliza do Benfica, mas não conseguiu reduzir a desvantagem de dois golos, que leva para o jogo decisivo da segunda mão, marcado para sábado (16h00), em Torres Vedras.