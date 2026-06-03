Sub-23
Há 50 min
Sub-23: Gil Vicente vence Santa Clara e conquista a Taça Revelação
Após novo triunfo por 2-1, desta feita nos Açores
AC
Após novo triunfo por 2-1, desta feita nos Açores
AC
O Gil Vicente conquistou a Taça Revelação esta quarta-feira, ao vencer por 2-1 no reduto do Santa Clara, o mesmo resultado que tinha alcançado na primeira mão.
Os golos dos gilistas foram apontados pelo avançado Mohamed Kaba, enquanto Isaac Valença marcou o tento dos açorianos.
Desta forma, o Gil Vicente sucede ao Benfica e conquista a primeira Taça Revelação do seu palmarés, sendo também o primeiro título dos barcelenses no escalão de sub-23. O Estoril, com três troféus, é o atual recordista da Taça Revelação.
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