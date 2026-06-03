O Gil Vicente conquistou a Taça Revelação esta quarta-feira, ao vencer por 2-1 no reduto do Santa Clara, o mesmo resultado que tinha alcançado na primeira mão.

Os golos dos gilistas foram apontados pelo avançado Mohamed Kaba, enquanto Isaac Valença marcou o tento dos açorianos.

Desta forma, o Gil Vicente sucede ao Benfica e conquista a primeira Taça Revelação do seu palmarés, sendo também o primeiro título dos barcelenses no escalão de sub-23. O Estoril, com três troféus, é o atual recordista da Taça Revelação.