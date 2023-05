O sorteio da Taça Revelação, realizado esta terça-feira, colocou Estrela da Amadora e Estoril, o novo campeão e o antigo da Liga, no mesmo grupo.

O Estrela, campeão da Liga em 2022/23, depois de dois títulos do Estoril nas duas épocas anteriores, está no grupo A com a equipa da linha e com Vizela e Portimonense.

Já o grupo B conta com Famalicão, Benfica, Sporting de Braga e Gil Vicente.

A fase de grupos da Taça Revelação tem um total de três jornadas e os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais.

A prova começa já no próximo fim de semana.

Nas duas épocas anteriores, o Estoril venceu a Taça. Em 2018/19, na primeira edição, o Desportivo das Aves ergueu o troféu.

GRUPO A:

1.ª Jornada: Estoril-Portimonense; Vizela-Estrela

2.ª Jornada: Portimonense-Estrela; Vizela-Estoril

3.ª Jornada: Portimonense-Vizela; Estrela-Estoril

GRUPO B:

1.ª Jornada: Sp. Braga-Gil Vicente; Famalicão-Benfica

2.ª Jornada: Gil Vicente-Benfica; Famalicão-Sp. Braga

3.ª Jornada: Gil Vicente-Famalicão; Benfica-Sp. Braga