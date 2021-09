Os sub-23 do V. Guimarães receberam e venceram o Famalicão, por 3-1, em jogo realizado esta sexta-feira, que deu início à 4.ª jornada da zona Norte da Liga Revelação.

Iuri (35m), Mané (40m) e Cardoso (85m) fizeram os golos dos vimaranenses, enquanto Fábio Baldé, aos 47 minutos, marcou para os famalicenses. Ao intervalo o marcador estava em 2-0.

Com este resultado, o Vitória junta-se ao topo da classificação, com seis pontos, apesar de ter mais um jogo realizado do que Sp. Braga e Rio Ave.

4.ª Jornada – Zona Norte:

V. Guimarães-Famalicão, 3-1

Académica-Vizela (sábado, dia 18, 16h00)

Leixões-Sp. Braga (3.ª feira, dia 21, 15h00)