Sporting e Vitória de Guimarães empataram esta quinta-feira, em Alcochete, 2-2, em jogo da quarta jornada da segunda fase da Liga Revelação, no grupo de apuramento para a Taça Revelação.

Um golo de Renato Veiga deu vantagem ao Sporting aos oito minutos e Rui Correia empatou a partida ao minuto 19. Chico Lamba fez o 2-1 para os leões ainda na primeira parte, aos 27 minutos, mas o Vitória respondeu de novo, já na segunda parte, para nova – e definitiva – igualdade: Jota assinou o 2-2, de penálti, ao minuto 50.

Com este resultado, o Vitória continua sem perder nesta fase, tendo uma vitória e três empates. O Sporting somou o primeiro empate, após duas vitórias e uma derrota. Leões e minhotos igualaram à condição o Benfica no topo da tabela, com 14 pontos.

No sábado, há um Cova da Piedade-Académica (11h00), um Portimonense-Boavista (11h00) e um Benfica-Rio Ave (17h00).

Nesta fase, disputada a 14 jornadas, só os dois primeiros se apuram para a Taça Revelação.