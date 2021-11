A seleção sub-21 de Portugal goleou Chipre por 6-0 no Estádio S. Luís, em Faro, em encontro referente à fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023.



Fábio Vieira destacou-se em vários momentos do jogo e brilhou com a cobrança exemplar de um livre direto, ao minuto 49, assinando o 3-0 para Portugal.



Gonçalo Ramos (3), Gonçalo Inácio e Henrique Araújo marcaram os restantes golos da seleção.



Veja o golaço do jovem médio do FC Porto: