Gonçalo Ramos foi o homem-golo dos sub-21 de Portugal na categórica vitória frente a Chipre (6-0), no Estádio S. Luís, em Faro, na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023.



O jovem avançado do Benfica completou um «hat-trick», marcando metade dos golos da seleção nacional no Algarve, região em que Gonçalo Ramos nasceu.



Gonçalo Inácio, Fábio Vieira e Henrique Araújo apontaram os restantes tentos de Portugal.



Veja o «hat-trick» de Gonçalo Ramos: