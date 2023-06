Tomás Tavares lesionou-se e vai falhar o Campeonato da Europa de sub-21. Bernardo Vital (Estoril) tinha sido riscado da lista final, mas segue com a comitiva face à lesão do lateral.

«Hoje tivemos um imprevisto muito grande com o Tomás Tavares, aparentemente tem uma rotura no cruzado. Ainda está para ser confirmado, mas a indicação não é nada boa. Ele vem de uma lesão no joelho, fez um trabalho brilhante nestes últimos meses, estava a trabalhar muito bem e hoje teve essa infelicidade. É de facto uma tristeza muito grande», disse o selecionador Rui Jorge no Canal 11.

