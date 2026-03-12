Subestimados
Há 56 min
FOTOS: serão estes os jogadores mais «subestimados» da história?
Kanté, Berbatov, Valverde ou Scholes são alguns dos nomes mencionados e que não tiveram o reconhecimento merecido
Federico Valverde assinou uma exibição de gala na noite desta quarta-feira, ao apontar um «hat-trick» frente ao Manchester City, e voltou a abrir uma discussão que há muito existe no futebol mundial. Afinal, quem são os jogadores mais «subestimados» da história?
O médio uruguaio é apenas um de muitos nomes que se destacaram pelo talento nas quatro linhas ou por serem peças essenciais nas respetivas equipas, mas cujo reconhecimento não esteve ao nível de outros jogadores. N'Golo Kanté, Dimitar Berbatov ou Paul Scholes são alguns dos exemplos que o Maisfutebol decidiu destacar, para que o leitor possa concordar, discordar ou acrescentar à lista abaixo referida.
CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.
