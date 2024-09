Deniz Gül, reforço do FC Porto para esta temporada (chegou por cinco milhões de euros, vindo Hammarby), já está encantado com o clube ainda antes de jogar na equipa principal. Em entrevista ao jornal Fotbolskanalen, da Suécia, Deniz elogiou os adeptos do clube.

Em contexto da seleção sub-21 sueca, o avançado diz que «é de doidos» já ter uma música sem ter sequer treinado. «Já tinha uma música, antes mesmo de fazer um treino. É de doidos, na verdade. Ainda nem sequer joguei um jogo por eles e já tenho uma canção. Os adeptos são incríveis. Assim como os do Hammarby», disse.

Deniz Gül mostrou ainda ao jornalista que o entrevistou o vídeo dos adeptos a cantar a sua nova música - uma adaptação da famosa Daddy Cool, dos Boney M.

O jovem admite: «Aconteceu muita coisa. Foi tudo muito rápido. Mas agora já resolvi a maior parte das coisas. Apartamento, carro, número novo. Quase tudo. Disseram-me um pouco antes que tinham feito uma oferta que tinha sido recusada. Depois foi tudo muito rápido», explicou.

Saber do interesse do FC Porto «foi grande», referiu Deniz. «Fiquei contente, era óbvio que tinha de aceitar», disse o avançado. Ao mesmo tempo, o jovem admite que foi triste deixar o Hammarby, onde estava desde 2021. «Eu divertia-me lá. Era perto da minha casa, sempre gostei do Hammarby. Foi triste, mas isso acabaria por acontecer», disse.