O futebolista sueco Andreas Granqvist anunciou o final de carreira aos 36 anos, confirmando publicamente o fim de ciclo com uma mensagem nas redes sociais, sublinhando que o corpo não o deixa ter mais longevidade.

No último ano, Granqvist mal jogou pelo Helsingborgs, clube que representou desde 2019 e no qual se estreou como sénior, tendo ali jogado de 2004 a 2007 e em 2008.

«Foram anos difíceis. Lutei e trabalhei muito para ser capaz de fazer justiça a mim e aos meus companheiros em campo. A cabeça quis, mas o corpo falou um pouco com demasiada frequência. Tenho conversado com o clube, família e pensado muito. Agora, acabou. Fiz o que tinha a fazer. É hora de colocar os sapatos na prateleira», apontou, na rede social Instagram.

Granqvist jogou ainda em Inglaterra no Wigan Athletic, no Groningen, dos Países Baixos, no Génova de Itália e no Krasnodar da Rússia. Fez quase 90 internacionalizações pela seleção e nove golos.