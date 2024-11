Armand Duplantis, o superatleta sueco do salta com vara, que, ao longo do último ano, bateu todos os recordes possíveis, é o grande candidato a ser eleito atleta do ano na Suécia, mas agora conta com a concorrência de Viktor Gyökeres, o goleador do Sporting que anda a encantar a Europa.

No total são quatro os candidatos na categoria masculina que, além dos dois fenómenos, conta ainda com Victor Lindgren, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, na modalidade de tiro, e Truls Möregårdh, também medalha de prata no Paris 2024, neste caso, no ténis de mesa.

Mas o grande candidato é, sem dúvida, Armand Duplantis, atleta de 25 anos que, ao longo de 2024, pulverizou todos os recordes no salto com vara, incluindo o recorde olímpico, com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos realizados em Paris.

Logo a seguir, destaca-se Viktor Gyökeres, o avançado que promete animar a próxima janela de mercado. Uma máquina de golos ao serviço do Sporting e também da seleção sueca que promete dar luta a Duplantis.

O vencedor vai ser anunciado a 20 de janeiro, numa gala que está marcada para o Strawberry Arena, o estádio onde ainda esta semana Viktor Gyökeres marcou mais um golo, além de uma assistência, na vitória da Suécia sobre a Eslováquia (2-1) na Liga das Nações.