Zlatan Ibrahimovic não vai estar presente no Euro 2020 devido a lesão.

A revelação foi feita hoje pelo selecionador da Suécia, Janne Andersson.

O técnico confirmou que «Ibra» não vai disputar no Campeonato da Europa, devido à lesão no joelho que sofreu no jogo do Milan frente à Juventus, em jogo da Serie A, disputado no passado domingo.

Esta seria uma das últimas oportunidades de Zlatan, que completa 40 anos de idade em outubro, estar presente na fase final de uma grande competição de seleções.