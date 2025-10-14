Agora sim, é oficial. Viktor Gyökeres está sem selecionador nacional, após a Federação Sueca de Futebol (SvFF) ter chegado a acordo para a rescisão de Jon Dahl Tomasson.

Através das redes sociais e em comunicado, é explicado que o principal motivo para a saída do técnico se prende com a sequência de maus resultados na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026. Recorde-se que a Suécia soma apenas um ponto nesta fase de grupos, graças ao empate diante da Eslovénia e as derrotas contra o Kosovo, por duas vezes, e a Suíça.

No cargo desde fevereiro do ano passado, Jon Dahl Tomasson coloca um ponto final na ligação de um ano e oito meses com a seleção escandinava.