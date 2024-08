O plantel do Kalmar AIK decidiu deixar uma mensagem muito forte de apoio a um dos jogadores do plantel, Markus Herman, que foi recentemente diagnosticado com um cancro.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver todos os atletas a raparem o respetivo cabelo com uma máquina, em jeito de solidariedade para com o companheiro de equipa. Nas mesmas imagens, Markus Herman emociona-se quando chega ao balneário e percebe o bonito gesto da restante equipa.

Veja aqui o vídeo que está a correr o mundo: