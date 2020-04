Kamal Mustafa é um jogador que atua no modesto IK Oddevold, da terceira divisão da liga sueca, no entanto, o atleta de 28 anos está a dar que falar devido ao seu impressionante relato sobre a covid-19, vírus que contraiu no início do mês.

Mustafa apresnetou diversos sintomas, como dores de garganta, perda do paladar ou febres altas e deu entrada no hospital no dia 3 de abril, depois de ter chamado uma ambulância.

O jogador estava tão mal... que nem se recorda de dar entrada nos cuidados intensivos. «Foi aí que começou o inferno. Não me lembro de chegar ao hospital, só me lembro de querer arrancar a pele porque estava com muito calor. As enfermeiras observavam-me hora a hora. Nunca vi tantas seringas e agulhas na minha vida. Estava tão doente» relembrou.

Em entrevista ao jornal Gotenborgs Posten, Mustafa continuou. «Olhei para a direita e vi que estavam pessoas a usar ventiladores. Olhei para a esquerda e era o mesmo, foi aí que entrei em panico. Normalmente não tenho medo de nada, mas vi todas aquelas pessoas, médicos, enfermeiros e anestesias. Nunca experimentei algo tão assustador», afirmou.

Kamal Mustafa apresenta melhorias em relação ao seu estado de saúde, ainda assim, apesar de já ter deixado os cuidados intensivos, mantém-se no hospital a recuperar da pandemia.