A Suécia continua sem vencer na fase de qualificação para o Mundial 2026, encaixando a terceira derrota consecutiva, desta feita na receção ao Kosovo (1-0). Na ressaca do desaire caseira com a Suíça (2-0), Gyökeres e Isak continuaram titulares na frente, mas de pólvora seca, enquanto Lagerbielke (Sp. Braga) e Lindelof começaram de princípio na defesa.

Num primeiro tempo com ascendente para os kosovares, o avançado Asllani aplicou o único golo do encontro aos 32 minutos. O domínio na etapa complementar foi insuficiente para os suecos operarem a reviravolta, precisando de um milagre para alcançarem o play-off desta qualificação.

Uma vez que venceram o respetivo grupo da Liga das Nações, os nórdicos estão obrigados a vencer os dois jogos restantes, esperando que o Kosovo perca e termine com saldo de golos inferior. Para já, a Suécia regista -5, enquanto os kosovares levam -1.

No outro duelo deste grupo, Eslovénia e Suíça empataram a zeros. Assim, os suíços continuam no topo do Grupo B ao cabo de quatro rondas, com dez pontos, três de vantagem sobre o Kosovo. Seguem-se Eslovénia – três pontos – e Suécia, apenas com um ponto.

Na quinta e penúltima ronda, a 15 de novembro, os líderes – ainda invictos – recebem a Suécia, enquanto o Kosovo visita a Eslovénia.