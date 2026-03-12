A seleção da Suécia anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Graham Potter até 2030.

O técnico inglês que, recorde-se, conta com passagens ao comando do Chelsea, West Ham e Brighton, assumiu o cargo de selecionador sueco em outubro do ano passado com o objetivo de garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo 2026, no entanto esse objetivo ainda não foi cumprido.

Em declarações aos meios de comunicação da seleção sueca, o treinador de 50 anos mostrou-se «orgulhoso» por continuar no cargo.

«Poder continuar significa muito para mim. Sinto um grande orgulho e uma grande responsabilidade», disse.

Para chegar ao Mundial 2026, a Suécia vai jogar diante da Ucrânia, a 26 de março, e em caso de vitória enfrenta ou a Polónia ou a Albânia no último jogo do playoff europeu antes da prova.