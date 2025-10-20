Graham Potter, de 50 anos, é o novo selecionador da Suécia, sucedendo ao dinamarquês Jon Dahl Tomasson, despedido há uma semana. A oficialização da Federação Sueca de Futebol (SvFF) era uma questão de tempo, uma vez que o próprio Graham Potter já havia assumido interesse no cargo.

O treinador inglês regressa, assim, a um país onde treinou o Östersunds entre 2011 e 2018. O contrato é válido até novembro, apontando ao “milagroso” apuramento para o play-off de acesso ao Mundial 2026.

A duas rondas do término da fase de qualificação, a Suécia está obrigada a vencer na visita à Suíça e na receção à Eslovénia, esperando que o Kosovo perca e termine com saldo de golos inferior. Para já, a Suécia regista -5, enquanto os kosovares levam -1.

O Grupo B é liderado por Suíça, com dez pontos, três de vantagem sobre o Kosovo. Seguem-se Eslovénia – três pontos – e Suécia, apenas com um ponto. Na quinta e penúltima ronda, a 15 de novembro, os líderes – ainda invictos – recebem a Suécia, enquanto o Kosovo visita a Eslovénia.

«Estou muito honrado. A Suécia tem jogadores fantásticos que jogam nas melhores ligas do mundo», disse o novo selecionador aos meios da SvFF.

Esta época, Graham Potter fez seis jogos ao leme do West Ham, mas apenas com uma vitória, sendo despedido há um mês. Antes, orientou Chelsea, Brighton e Swansea.