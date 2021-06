A Espanha estreou-se no Euro 2020 frente à Suécia num frustrante empate sem golos. A expectativa para o jogo da noite de segunda-feira era alta, mas os espanhóis não pareceram muito inspirados para ultrapassar uma Suécia bem organizada.

Apesar de jogar sem Sergio Busquets, um «filho» do conhecido estilo «tiki-taka» usado pelo Barcelona de Pep Guardiola, a seleção espanhola obteve duas estatísticas surpreendentes.

A «La Roja» terminou a partida com 85% de posse de bola, um número que ninguém conseguia desde o Euro de 1980. Além disso, a seleção espanhola conseguiu em 90 minutos de jogo fazer 917 passes, tendo completado 847. Torna-se, assim, a primeira seleção com mais de 800 passes completados em europeus em 41 anos de competição.

Fora esses números, a Espanha rematou 17 vezes, 5 delas à baliza, enquanto a Suécia rematou 4 vezes em todo o jogo e nenhuma com a pontaria afinada. Parece que o tabuleiro de jogo estava inclinado, mas o domínio dos espanhóis em estatísticas não se traduziu no resultado, que terminou tal como começou. Com este empate, a Espanha atrasa-se na corrida ao primeiro lugar do grupo E, entregue para já à Eslováquia, que venceu a Polónia de Paulo Sousa por 2-1.