Portugal terá de disputar um play-off de acesso a uma fase final pela quarta vez na sua história, depois da derrota diante da Sérvia (1-2), no Estádio da Luz, que remeteu a seleção nacional para o segundo lugar do Grupo A.



Recuando no tempo, foi precisamente há oito anos (15 de novembro de 2013) que Portugal, então orientado por Paulo Bento, iniciou o último play-off, frente à Suécia, no Estádio da Luz.



A seleção venceu em Lisboa por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, e foi à Suécia garantir novo triunfo (2-3). Ibrahimovic bisou, Ronaldo completou um hat-trick e confirmou o apuramento para o Mundial de 2014.



Ora Cristiano Ronaldo é precisamente um dos cinco resistentes do grupo, comparando os 24 jogadores chamados para o duelo confronto com a Suécia em 2013 e o leque de opções de Fernando Santos para os duelos com a República da Irlanda e a Sérvia em 2021.



Há mais quatro resistentes no grupo, enquanto outros já deixaram de jogar.



Confira aqui os jogadores chamados para o play-off de 2013 frente à Suécia.