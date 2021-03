O futebolista Francisco Conceição tornou-se o mais novo a marcar por Portugal num Europeu da categoria sub-21, com o golo que fechou, esta quarta-feira, a vitória por 3-0 ante a Suíça, no encerramento da fase de grupos da competição.

O jogador do FC Porto entrou aos 62 minutos e fixou o triunfo frente aos helvéticos ao minuto 65 de jogo, marcando à sua terceira internacionalização pelos sub-21, com 18 anos e três meses.

Conceição superou uma marca detida por Hugo Viana desde 2002, ano em que o atual dirigente do Sporting marcou no Europeu com 19 anos e quatro meses.

O pódio desta lista portuguesa é fechado agora por João Moutinho, o terceiro mais novo a marcar num Europeu por Portugal: foi em 2006, com 19 anos e oito meses.