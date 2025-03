Zeki Amdouni foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Suíça.

O avançado do Benfica integra os eleitos para os jogos particulares dos helvéticos com a Irlanda do Norte (21 de março em Belfast) e com o Luxemburgo de Leandro Barreiro quatro dias depois em casa (St. Gallen).

Após a paragem das competições nacionais para as seleções, o Benfica volta a competir a 28 março diante do Gil Vicente, em jogo em atraso da jornada 24 da Liga.

A lista de convocados da Suíça: