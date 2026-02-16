O Zurique anunciou esta segunda-feira a contratação de Ivan Cavaleiro, que assina até ao final da presente temporada.

O avançado de 32 anos chega à Suíça depois de ter representado o Tondela, clube com o qual rescindiu no início de fevereiro. Pelos beirões, Ivan Cavaleiro participou em 14 jogos na primeira metade da época, tendo marcado em duas ocasiões.

Formado no Benfica, Cavaleiro subiu à equipa principal em 2013 e conquistou logo na época de estreia o campeonato e a Taça de Portugal.

Seguiram-se passagens por clubes de Espanha (Deportivo), França (Mónaco e Lille), Inglaterra (Wolverhampton e Fulham), Brasil (Bragantino), Turquia (Alanyaspor) e Polónia (Stal Mielec).

 

