Suica
Há 1h e 6min
OFICIAL: Ivan Cavaleiro assina com o Zurique até ao final da temporada
Avançado esteve ao serviço do Tondela na primeira metade da época
Avançado esteve ao serviço do Tondela na primeira metade da época
O Zurique anunciou esta segunda-feira a contratação de Ivan Cavaleiro, que assina até ao final da presente temporada.
O avançado de 32 anos chega à Suíça depois de ter representado o Tondela, clube com o qual rescindiu no início de fevereiro. Pelos beirões, Ivan Cavaleiro participou em 14 jogos na primeira metade da época, tendo marcado em duas ocasiões.
Formado no Benfica, Cavaleiro subiu à equipa principal em 2013 e conquistou logo na época de estreia o campeonato e a Taça de Portugal.
Seguiram-se passagens por clubes de Espanha (Deportivo), França (Mónaco e Lille), Inglaterra (Wolverhampton e Fulham), Brasil (Bragantino), Turquia (Alanyaspor) e Polónia (Stal Mielec).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS