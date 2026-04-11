Um incêndio, ocorrido na noite de sexta-feira na zona dos balneários do St. Jakob Park, estádio do Basileia, obrigou ao adiamento do jogo que a equipa deveria disputar, este sábado, na casa do líder da Liga suíça, Thun, uma vez que o incidente destruiu os equipamentos de jogo e o material médico do clube.

A informação foi partilhada pelos dois clubes nas redes sociais, bem como pela Liga Suíça de Futebol, que, mesmo tratando-se da última jornada da fase regular do campeonato, acedeu ao pedido de adiamento do jogo por parte dos responsáveis do Basileia «devido a motivos de força maior».

🔴 Matchweek 3️⃣3️⃣ marks the final round of the Brack Super League before the division into the Championship and Relegation Group.



➡️ Facts: https://t.co/19tqDD62SM



ℹ️Today's match between FC Thun and FC Basel 1893 has been postponed due to a fire at the St. Jakob-Park on Friday… pic.twitter.com/Mcoh91NPXZ — Swiss Football League (@News_SFL) April 11, 2026

Em comunicado, o Basileia explica que «o incêndio provocou danos significativos e destruiu toda a área dos balneários da equipa principal», tendo igualmente afetado, «entre outros, salas de equipamento, todo o material dos jogadores e da equipa técnica, o escritório da equipa técnica, o gabinete do team manager, as áreas de fisioterapia, bem como os chuveiros e as instalações sanitárias».

«Além dos elevados prejuízos materiais, foram afetados equipamentos pessoais (chuteiras), todo o material de jogo (camisolas, material de treino, etc.), bem como o equipamento médico e técnico necessário para a realização de jogos oficiais, algo que não pode ser substituído a curto prazo», pode também ler-se na nota informativa.

ℹ️ 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐁𝐚𝐬𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭: 𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐚𝐛𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐇𝐔 – 𝐅𝐂𝐁

Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Basel 1893 kann nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im… pic.twitter.com/wsX88UL39V — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 11, 2026

Apesar da dimensão dos estragos, «felizmente não houve feridos», salienta o Basileia, que ainda procura uma justificação para o sucedido na noite de sexta-feira: «Estamos em estreita colaboração com as autoridades competentes, bem como com a Liga Suíça de Futebol. A nova data para o jogo será comunicada oportunamente.»

De recordar que o Thun lidera a fase regular da Liga suíça, com 71 pontos, enquanto o campeão em título Basileia ocupa o quarto lugar, com 53 pontos. O duelo entre ambos é referente à 33.ª jornada, a última antes do início do play-off de apuramento do campeão.