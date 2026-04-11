Um incêndio, ocorrido na noite de sexta-feira na zona dos balneários do St. Jakob Park, estádio do Basileia, obrigou ao adiamento do jogo que a equipa deveria disputar, este sábado, na casa do líder da Liga suíça, Thun, uma vez que o incidente destruiu os equipamentos de jogo e o material médico do clube.

A informação foi partilhada pelos dois clubes nas redes sociais, bem como pela Liga Suíça de Futebol, que, mesmo tratando-se da última jornada da fase regular do campeonato, acedeu ao pedido de adiamento do jogo por parte dos responsáveis do Basileia «devido a motivos de força maior».

Em comunicado, o Basileia explica que «o incêndio provocou danos significativos e destruiu toda a área dos balneários da equipa principal», tendo igualmente afetado, «entre outros, salas de equipamento, todo o material dos jogadores e da equipa técnica, o escritório da equipa técnica, o gabinete do team manager, as áreas de fisioterapia, bem como os chuveiros e as instalações sanitárias».

«Além dos elevados prejuízos materiais, foram afetados equipamentos pessoais (chuteiras), todo o material de jogo (camisolas, material de treino, etc.), bem como o equipamento médico e técnico necessário para a realização de jogos oficiais, algo que não pode ser substituído a curto prazo», pode também ler-se na nota informativa.

Apesar da dimensão dos estragos, «felizmente não houve feridos», salienta o Basileia, que ainda procura uma justificação para o sucedido na noite de sexta-feira: «Estamos em estreita colaboração com as autoridades competentes, bem como com a Liga Suíça de Futebol. A nova data para o jogo será comunicada oportunamente.»

De recordar que o Thun lidera a fase regular da Liga suíça, com 71 pontos, enquanto o campeão em título Basileia ocupa o quarto lugar, com 53 pontos. O duelo entre ambos é referente à 33.ª jornada, a última antes do início do play-off de apuramento do campeão.

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