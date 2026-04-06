Ezequiel Schelotto regressou à ribalta à conta de um momento de aflição na Suíça, onde joga na terceira divisão, pelo Paradiso, emblema no qual é acionista. O lateral direito de 36 anos, que representou o Sporting entre 2015 e 2017, resolveu um incêndio na linha final – com carros por perto – com recurso a uma mangueira.

Para lá deste episódio, o Paradiso venceu o Bavois (6.º) na 25.ª jornada da terceira divisão, continuando no 17.º e penúltimo lugar, a dois pontos de zona segura. Segue-se a visita ao Biel (3.º), no sábado.

Quanto a Schelotto, o antigo internacional por Itália nasceu em Buenos Aires, na Argentina, mas afirmou-se entre Cesena, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo, antes de reforçar o Sporting. Depois de Alvalade, o lateral representou Brighton, Chievo e Racing Club, assinando pelos suíços do Paradiso em 2024.