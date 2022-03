A campeã europeia Itália perdeu nas meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial 2022 e os adeptos da Suíça não perdoaram. Neste sábado, durante o jogo particular frente à Inglaterra em Wembley, um grupo apresentou uma faixa a gozar com os transalpinos.

Os adeptos helvéticos simularam uma pesquisa no popular motor de busca Google, surgiram a Suíça como a alternativa à Itália na pesquisa.

Recorde-se que as duas seleções disputaram o Grupo C de apuramento para o Campeonato do Mundo. A Suíça ficou em primeiro, garantindo o apuramento direto e relegando a Itália para o play-off, face ao segundo lugar.

Em Wembley, no tal encontro particular, a Inglaterra venceu a seleção helvética por 2-1. Embolo adiantou os visitantes (22m), mas Luke Shaw (45m+1) e Harry Kane (78m) garantiram a reviravolta.