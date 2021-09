A Itália empatou, sem golos, na Suíça e estabeleceu um novo recorde de invencibilidade. A «squadra azzurra» tornou-se na primeira seleção a estar 36 jogos sem perder, superando um registo que pertencia ao Brasil e Espanha de acordo com os registos dos especialista Mister Chip.

SUI 0-0 ITA (FT)



¡¡¡NUEVO RÉCORD MUNDIAL!!!



Italia es el primer equipo en TODA la historia del fútbol de selecciones que logra enlazar 36 partidos consecutivos sin perder. Supera los 35 encuentros seguidos en los que se quedaron Brasil y España. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 5, 2021



Os campeões da Europa poderiam até ter saído de Basileia com um triunfo. Porém, Sommer defendeu uma grande penalidade de Jorginho e segurou o nulo.



O «benfiquista» Seferovic foi titular e jogou até ao minuto 85, dando o lugar a Zeqiri.



A Bulgária confirmou as boas sensações deixadas contra a Itália e bateu a Lituânia graças a um tento de Chochev. Os búlgaros chegaram aos cinco pontos e ficaram a dois dos helvéticos (têm menos dois jogos). A Itália lidera com 11 pontos enquanto a Lituânia é última sem qualquer ponto. A Irlanda do Norte é quarta, tem quatro pontos, mas apenas três jogos.



No grupo J a Alemanha dizimou a Arménia: 6-0.



A Mannschaft, agora orientada por Flick, não deu hipóteses aos arménios e ao intervalo já vencia por 4-0 graças a um bis de Gnabry e aos golos de Reus e de Werner.



O então líder do grupo J mostrou-se incapaz para travar o poderio germânico e sofreu ainda mais dois golos na segunda parte anotados por Hofmann e Adeyemi.



Esta goleada das antigas deu a liderança do grupo à Alemanha por troca com a Arménia. Quem se aproximou dos dois primeiros lugares foi a Roménia que derrotou o Liechtenstein por 2-0.



Por seu turno, a Bélgica destacou-se no topo do grupo E ao receber e vencer a República Checa por 3-0.



Com o «benfiquista» Vertonghen de início, Lukaku voltou a ser o destaque dos «diabos vermelhos». No dia em que cumpriu a centésima internacionalização, o avançado do Chelsea marcou o golo inaugural e assistiu Saelemaekers para o último. Pelo meio Eden Hazard também fez o gosto ao pé.