Antes de receber o Vitória de Guimarães, o St. Gallen empatou a um golo na receção ao Basileia, na 17.ª jornada da Liga da Suíça.

Depois de o defesa central Albert Vallci inaugurar o marcador, aos 38m, a favor dos anfitriões, Anton Kade repôs a igualdade, aos 85m. Nessa fase, o avançado do Basileia já havia marcado, aos 72m, mas o lance foi anulado pelo VAR.

Assim, o St. Gallen segue no 8.º posto do campeonato, com 22 pontos, a oito do Basileia (2.º). O vice-líder totaliza 30 pontos, menos um do que o líder Lugano, onde atua o lateral Martim Marques.

Nota para a posição do Young Boys – 9.º, a 11 pontos do topo – emblema bicampeão em título, que venceu seis dos últimos sete campeonatos. Em todo o caso, importa lembrar, esta Liga é decidida por um grupo composto pelos melhores seis classificados.

Quanto à Liga Conferência, o St. Gallen (25.º) recebe o Vitória de Guimarães (5.º) na noite de quinta-feira (20h), na 5.ª e penúltima jornada da Fase Liga. Os suíços estão obrigados a vencer para integrarem a zona de play-off.