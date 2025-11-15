A Suíça goleou na receção à Suécia (4-1), na quinta e penúltima jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Mundial 2026. Na noite deste sábado, o defesa Lagerbielke, do Sp. Braga, foi titular na Suécia. De recordar que Viktor Gyökeres ficou de fora dos convocados para a dupla jornada de qualificação.

Depois de o avançado Embolo inaugurar o marcador aos 12 minutos a favor da Suíça, o homólogo Nygren repôs a igualdade aos 33 minutos. Na etapa complementar, Xhaka aplicou o 2-1 de penálti, aos 60 minutos. Entre trocas, o avançado Ndoye e o médio Manzambi completaram a goleada, com golos aos 75 e 90+4 minutos, respetivamente.

Assim, a Suíça está mais próxima do Mundial 2026, liderando o Grupo B com 13 pontos, três de vantagem sobre o Kosovo, que goleou em setembro (4-0) e que visita na terça-feira (19h45).

Quanto à Suécia, ainda que ocupe o 4.º e último lugar com um ponto, já assegurou um lugar no play-off via Liga das Nações, uma vez que venceu o respetivo grupo da Liga C. Neste momento, País de Gales (Liga B), Roménia (Liga C) e Macedónia do Norte (Liga C) estão na mesma situação.

No outro jogo do Grupo B, o Kosovo venceu na visita à Eslovénia, por 2-0. Depois de o avançado Asllani inaugurar o marcador ao sexto minuto, o lateral esloveno Karnicnik concedeu um autogolo aos 64 minutos.

Assim, a Eslovénia vê o sonho cair por terra, permanecendo no terceiro lugar com três pontos, antes da visita à Suécia na terça-feira (19h45).