O Yverdon Sport (Suíça) oficializou a contratação, a título de empréstimo, de Gonçalo Esteves.

Em comunicado e através das redes sociais, o clube helvético partilhou algumas fotografias do lateral de 20 anos junto ao recinto. Além disso, Gonçalo Esteves deve ficar cedido até ao fim da temporada, sendo que o Yverdon Sport detém uma opção de compra pelo atleta, que está nos quadros da Udinese.

«O Gonçalo é um jogador talentoso, criativo e rápido. Vem de uma grande estrutura e conhece a intensidade do alto nível, esta é uma peça importante para o nosso plantel, que já havíamos solicitado no início da janela de transferências, antes de sua transferência para a Udinese. É um jogador muito completo, que temos o prazer de receber aqui no Yverdon Sport», referiu o diretor desportivo do Yverdon Sport, Filippo Giovagnoli.