O Lanús, clube argentino, conquistou a Taça Sul-Americana. A segunda da história do clube. Na final, os «granate» venceram o Atlético Mineiro, do Brasil, nas grandes penalidades.

FINAL DEL PARTIDO EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN DE LA COPA CONMEBOL SUDAMERICANA 2025 pic.twitter.com/NSADFElXZt — Club Lanús (@clublanus) November 22, 2025

Do lado do Lanús, Eduardo Salvio, ex-Benfica, foi titular e jogou até aos 94 minutos. O antigo jogador das águias, recorde-se, esteve envolvido na polémica qualificação para a final. Pelos brasileiros, Hulk, ex-FC Porto, foi titular e jogou toda a partida e Biel, emprestado pelo Sporting, entrou no decorrer do prolongamento (94m).

O nulo manteve-se durante toda a partida e os golos surgiram apenas no desempate das grande penalidades. Ainda assim, houve quem desperdiçasse a oportunidade: Hulk e Biel foram dois deles.

No final, o Lanús venceu (5-4) e conquistou a segunda Taça Sul-Americana da história. A outra tinha sido conquistada em 2013. Este foi o terceiro encontro entre estas equipas em finais, a primeiras vez que os argentinos venceram. Antes o Atlético Mineiro saiu vencedor na extinta Taça Conmebol (1997) e na Supertaça Sul-americana (2014).

😎🇱🇻 ¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA EL GRANATE ANTE ATLÉTICO MINEIRO!



❌ EN 1997, Lanús PERDIÓ LA FINAL de la Copa CONMEBOL en manos del Galo.



❌ EN 2014, CAYÓ en LA FINAL de la RECOPA Sudamericana, también ante conjunto de Belo Horizonte.



✅ En 2025, SE TOMÓ REVANCHA y… pic.twitter.com/aUSQeBnTEZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2025

Já o Atlético Mineiro perdeu a segunda final de competições intercontinentais seguidas. No ano passado caiu na final da LIbertadores frente ao Botafogo do Artur Jorge. Este é o segundo ano consecutivo em que uma equipa argentina vence esta competição. O ano passado foi o Racing o vencedor. A última vez que uma equipa brasileira venceu a Sul-Americana foi em 2021, na altura o Athletico Paranaense.