O Atlético Mineiro resistiu à receção ao Godoy Cruz, da Argentina. Numa partida a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana, o Galo contou com uma assistência refinada do reforço Reinier e um golo do ex-FC Porto, Hulk, para garantir o triunfo.

A formação brasileira já se via a perder antes do intervalo. Santino Andino, avançado argentino de apenas 19 anos, inaugurou o marcador aos 37 minutos. O Atlético Mineiro até chegou a empatar perto do fecho da primeira parte, mas Guilherme Arana estava em fora de jogo e o golo foi anulado.

No início da segunda metade, Biel, ex-Sporting, saltou do banco de suplentes. A resposta do Galo surgiria apenas para lá da hora de jogo. Aos 67 minutos, Tomás Cuello, avançado de 25 anos, restabeleceu o empate na partida. Os adeptos brasileiros tiveram de esperar até perto do fim do jogo para festejarem o golo da reviravolta.

Numa combinação entre os reforços e o capitão surgiu o golo da vitória. Biel, que está emprestado pelos Leões, cruzou para a entrada da área. Reinier, ex-Real Madrid, serviu de peito Hulk, que terminou a jogada em beleza.

Assim, o Atlético Mineiro parte em vantagem (2-1) para o jogo da segunda mão, que decorre no próximo dia 21 de agosto.

No outro jogo da última madruga houve um confronto entre formações da Argentina. O Central Córdoba S.Estero surpreendeu ao vencer o Lanús, por 1-0, na primeira mão dos «oitavos».

Gastón Verón, avançado de 24 anos, fez o golo solitário da partida. O encontro da segunda mão está agendado para a madrugada de 22 de agosto.





