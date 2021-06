O indiano Sunil Chhetri tornou-se na segunda-feira o segundo melhor marcador ainda em atividade em jogos de seleções. O capitão da seleção da Índia marcou os dois golos da vitória frente ao Bangladesh, a contar para o Grupo E de qualificação para o Mundial de 2022.

O avançado de 36 anos conta agora com 74 golos, ultrapassando a conta do astro argentino Lionel Messi, que tem 72. Cristiano Ronaldo é o único jogador no ativo à frente de Chhetri, com 103 golos por Portugal.

Chhetri tornou-se ainda o 11.º maior goleador da história do futebol em jogos de seleções, estando agora a cinco golos de chegar ao top-5, que é fechado por Godfrey Chitalu, internacional pela Zâmbia nos anos 70 e 80, que tem 79 golos.

Sunil Chhetri tem 19 anos de carreira no futebol, a maioria jogados na Índia, e passou pela equipa B do Sporting na época 2012/13. Nunca se estreou pela equipa principal dos leões.