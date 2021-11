A campeã olímpica Sunisa Lee foi alvo de um ataque racista com gás pimenta, nas últimas semanas, em Los Angeles, onde se encontrava para participar no programa 'Dança com as Estrelas'.

A atleta, que venceu a prova de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, caminhava pelas ruas da cidade norte-americana com amigos quando foram atacados.

Enquanto esperava pelo transporte à saída de uma festa, o grupo foi abordado por outro que seguia num carro e lhes dirigiu insultos racistas, ao mesmo tempo que lançavam gás pimenta.

«Disseram-nos para irmos para o nosso país», disse a atleta olímpica numa entrevista ao Pop Sugar.

«Estava muito chateada, mas não pude fazer nada porque eles foram embora. Foi um momento muito difícil, porque não queria fazer nada que me metesse em problemas», acrescentou.

A mãe de Sunisa Lee chegou aos EUA ainda em criança, vinda de Laos, na Ásia, e foi mãe ainda antes de conhecer John Lee, que ajudou a criar a atleta desde os dois anos.