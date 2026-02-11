Elementos do congresso republicano pediram ao regulador dos media nos Estados Unidos que multe e prenda Bad Bunny, bem como os executivos da NFL e da NBC. A queixa prende-se com o espetáculo do Super Bowl, no qual o cantor natural de Porto Rico é acusado de dizer palavrões e «depravação indizível».

O congressista Randy Fine exigiu à Comissão Federal de Comunicações que aplique sanções, considerando a atuação, segundo o próprio, ilegal por conter palavras que, traduzidas para inglês, justificariam a suspensão da transmissão, além de «toda a outra porcaria pornográfica repugnante», acrescentou.

«Pedimos [à Comissão Federal de Comunicações] medidas drásticas, incluindo multas e revisão das licenças de transmissão da NFL, da NBC e de 'Bad Bunny'. Prendam-nos», referiu numa publicação nas redes sociais.

O congressista refere que traduziu músicas de Bad Bunny para inglês e que algumas músicas contêm as palavras «pénis» e «rabo», que são proibidas em sinal aberto. No entanto, em concertos como o do Super Bowl os artistas evitam tais palavras para cumprir as regras.

Outra publicação nas redes sociais, de Andy Ogles, congressista do Tennessee, refere que as crianças foram forçadas a suportar exibições explícitas de atos sexuais gay, mulheres a abanar-se provocativamente e Bad Bunny a agarrar descaradamente a sua virilha enquanto se esfregava no ar.

Em relação à tradução das letras, o congressista Mark Alford, do Missouri, informou que os republicanos «já estão a investigar» o espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl no Congresso e que falará com Brendan Carr (presidente da Comissão Federal de Comunicações) sobre o sucedido.

Brendan Carr, recorde-se, insistiu em setembro do ano passado para que os órgãos de comunicação social se alinhassem com a administração Trump, tendo na altura advertido para medidas contra a ABC, incluindo uma revisão das suas licenças, caso a estação não punisse o comediante Jimmy Kimmel pelos seus comentários sobre o assassinato do conservador Charlie Kirk.

Os apelos refletem a crescente indignação entre os republicanos contra a atuação de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, que o Presidente Donald Trump classificou como «uma das piores da história» e uma «afronta à grandeza» dos Estados Unidos.