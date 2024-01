Estão definidas as duas equipas que vão jogar o aguardado Super Bowl este ano em Las Vegas depois da espetacular recuperação dos San Francisco 49ers diante dos Detroit Lions que lhes permitiu marcar encontro com o Kansas City Chiefs que vão defender o título alcançado o ano passado.

O Kansas City já tinha garantido o regresso à final no passado domingo quando venceu os Baltimore Ravens por 17-10, garantindo a presença no grande jogo da NFL pela quarta vez nos últimos cinco anos.

O adversário do campeão em título ficou definido na última madrugada, com a equipa de São Francisco, já com cinco vitórias no Super Bowl, a protagonizar uma espetacular reviravolta. Os Detroit Lions, uma das quatro equipas da NFL que nunca jogou o grande jogo, estava a vencer por 24-7 ao intervalo, mas os 49ers nivelaram o jogo ao conquistarem 17 pontos nuns dramáticos oito minutos em que a equipa de Detroit viu desvanecer a confortável vantagem.

A equipa de São Francisco, mais experiente nestes palcos, acabou por vencer por 34-31, passando para a frente do marcador apenas a dez minutos do final do jogo.

Vai, assim ser repetida a final do Super Bowl de 1954, num jogo que o Kansas City acabou por vencer, em Miami, por 31-20.

A 58.ª edição do Super Bowl está marcada para a noite de 11 de fevereiro.