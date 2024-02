Os Kansas City Chiefs venceram o Super Bowl LVIII e revalidaram o título de campeões dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os San Francisco 49ers por 25-22 após prolongamento.

No Allegiant Stadium, em Vegas, Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs que foi eleito o MVP pela terceira vez na carreira, foi determinante no drive que decidiu o jogo para o touchdown de Mecole Hardman.

O jogo começou com ascendente das defesas e o primeiro período terminou empatado a zero. No segundo período, o conjunto de São Francisco inaugurou as contas, com um pontapé de 55 jardas do kicker Jake Moody. Ainda no segundo período, os 49ers chegaram a estar a vencer por 10-0, depois de um touchdown de 21 jardas de McCaffrey após passe de Jauan Jennings e com Jake Moody a fazer o ponto extra.

Travis Kelce, namorado da estrela pop Taylor Swift, era o espelho da frustração dos Chiefs e mostrou-o de forma bastante clara quando foi apanhado a discutir com o treinador Andy Reid, mas a resposta da equipa de Kansas City acabou mesmo por surgir no último ataque do segundo período, através de um pontapé de 28 jardas de Harrison Butker, reduziu para 10-3 e lançou o half-time show de Usher.

No regresso para a segunda parte, os campeões em título estiveram melhor e, num pontapé de 57 jardas, que bateu o ainda fresco recorde de Moody num Super Bowl, Butker reduziu para 10-6 e a reviravolta surgiu depois de um 'punt' favorável aos Chiefs. Haylen Watson recuperou uma bola e Mahomes fez um passe de 16 jardas para o touchdown de Marquez-Valdes Scantling, com Butker a selar o 13-10 naquela que seria a primeira vantagem dos Chiefs na noite a fechar o terceiro período.

No quarto período, os 49ers reagiram logo no primeiro drive, conseguindo um touchdown num passe de 10 jardas de Purdy para Jauan Jennings e voltando a liderar, agora por 16-13. Jennings tornou-se apenas no segundo jogador (após Nick Foles em 2017) a converter e a fazer um passe para touchdown num Super Bowl. Moody teve nos pés a conversão do ponto extra, mas a mão esticada de Leo Chenal impediu-o de fazer o 17-13.

O que acabou, feitas as contas, por ser determinante, já que a vantagem dos 49ers podia ser anulada por um 'field goal', o que aconteceu num pontapé de 24 jardas de Butker.

Moody ainda recolocou os homens de São Francisco na frente (19-16), mas os 1.53 minutos que faltavam para jogar no quarto período eram tempo suficiente para Butker voltar a marcar, desta feita num pontapé de 29 jardas a 6 (!) segundos do final que forçou o prolongamento.

Os 49ers, que ganharam a moeda ao ar, ainda chegaram a liderar por 22-19 após novo pontapé (de 27 jardas) de Moody, mas Mahomes foi decisivo ao lançar Mecole Hardman para o touchdown

A equipa de Kansas City é a primeiro a revalidar o título desde os New England Patriots, em 2005, e, na quarta final em cinco anos, somou o quarto Super Bowl do palmarés, repetindo os sucessos de 1970, 2020 e 2023.